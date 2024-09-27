Военный эксперт объяснил возможности боеприпаса JSOW, предоставленного Украине

Боеприпас JSOW, который США предоставит Украине для защиты от российских агрессоров, можно эффективно использовать по целям в глубине территории РФ.

Также читайте Авиабомбы JSOW не заменят разрешение на удары по РФ: эксперт прокомментировал новую помощь от США

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Он заявил, что это впервые, когда США объявили о передаче боеприпаса украинским военным.

Это планирующая бомба, которая предназначена для поражения наземных и морских целей на больших расстояниях. Боеприпас может иметь дальность до 130 километров при запуске с большой высоты. Бомба может наводиться на цель с помощью различных систем наведения, то есть в разных вариациях. Это может быть инерционная система наведения, соединенная со спутником, а также инфракрасная система. Масса авиабомбы достигает 450 килограммов», — пояснил Рябых.

Эксперт отметил, что эти авиабомбы представляют собой комплект, который может дорабатываться для тех или иных целей. В Соединенных Штатах было мнение установить на эти бомбы дополнительный двигатель, что позволило бы этой бомбе лететь на расстояние более 500 км.

Кроме того, подобные бомбы не используют систему DSMAC. Из РФ звучали заявления о том, что передача подобных данных американцами может означать определенные красные линии. Без этих данных эта авиационная бомба может легко превратиться в дальнобойную ракету. Причем это можно сделать быстро и в крупных количествах. JSOW может эффективно использоваться по целям в глубине РФ", — подчеркнул Рябых.

Напомним, ранее сообщалось, что авиабомбы JSOW можно превратить в дальнобойные крылатые ракеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт рассказал, сколько российских складов с боеприпасами могут уничтожить ВСУ.

Читайте также: