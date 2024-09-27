Військовий експерт пояснив можливості боєприпаса JSOW, наданого Україні

Боєприпас JSOW, який США нададуть Україні для захисту від російських агресорів, можна ефективно використовуватися по цілях у глибині території РФ.

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Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він заявив, що це вперше, коли США оголосили про передачу даного боєприпасу українським військовим.

"Це плануюча бомба, яка призначена для ураження наземних і морських цілей на великих відстанях. Боєприпас може мати дальність до 130 кілометрів при запуску з великої висоти. Бомба може наводитися на ціль за допомогою різних систем наведення, тобто в різних варіаціях. Це може бути інерційна система наведення, поєднана з супутником, а також інфрачервона система. Маса авіабомби досягає 450 кілограмів", - пояснив Рябих.

Експерт зазначив, що ці авіабомби є комплектом, який може допрацьовуватися для тих чи інших цілей. У Сполучених Штатах була думка встановити на ці бомби додатковий двигун, що дозволило б цій бомбі летіти на відстань понад 500 км.

"Крім того, подібні бомби не використовують систему DSMAC. З РФ лунали заяви про те, що передача подібних даних американцями може означати певні червоні лінії. Без цих даних ця авіаційна бомба може легко перетворитися на далекобійну ракету. Причому це можна зробити швидко і у великих кількостях. JSOW може ефективно використовуватися по цілях у глибині РФ", - наголосив Рябих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіабомби JSOW можна перетворити на далекобійні крилаті ракети.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт розповів, скільки російських складів з боєприпасами можуть знищити ЗСУ.

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