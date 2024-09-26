27 сентября — какой церковный праздник, почему запрещается работать

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 27 сентября, в православном календаре день памяти святых мучеников Калистрата и жены его. Калистрат был римским воином, узнав о христианстве, решил принять эту веру. Он отказался поклоняться языческим богам, что явилось причиной его преследования. Калистрат проявил большую отвагу и выносливость, выдерживая пытки за свою веру.

Согласно легенде, Калистрат не был единственным, кто поддерживал христианскую веру. К нему присоединились его товарищи, которые тоже были солдатами. Эти воины, известные как «мученики Калистрата», проявили свою верность и мужество, отказываясь отречься от веры Христовой. После многочисленных пыток и преследований Калистрата и его воинов арестовали. Их приговорили к смертной казни, и они подверглись жестоким мучениям. Мученичество Калистрата и его воинов стало символом преданности и силы веры.

Церковный праздник 27 сентября – день памяти святого преподобного Нила Гротафера

Нил Гротафер родился во второй половине XIV века в семье, которая, по преданию, была из Литвы или украинских земель. В молодости Нил решил посвятить свою жизнь Богу и потому стал монахом. Он жил в пустынных местах, посвящая время молитве и аскезе.

Нил стал основателем нескольких монастырей, в частности находившегося на Черниговщине Нило-Гротаферского монастыря. Монастырь быстро стал известен благодаря духовной практике и аскетической жизни. Нил также был известен как духовный наставник. Он привлекал многочисленных учеников, которым передавал свои знания и опыт, призывая их к добродетелям и молитве.

Нил Гротафер также известен пострадавшим за свою веру. По легенде, он был преследован из-за своих христианских убеждений, что подтверждает его статус мученика.

Приметы 27 сентября

Народные приметы 27 сентября / Фото: Unsplash

Мокрый снег с дождем указывает, что в январе будут оттепели.

Если выпал первый снег, то зима придет через 40 дней.

Южный ветер к теплой зиме.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается работать. Издавна считалось, что иначе человек не извлечет пользы от работы, все будет рушиться с рук. Также не следует ссориться, потому что любые ссоры затянутся надолго.

Что можно делать завтра

По традиции в этот день крестьяне убирали ульи к теплым местам на зимовку. Кроме того, дата считалась благоприятной для того, чтобы продать или купить лошадь.

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