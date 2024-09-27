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Астрологический прогноз на 27 сентября

Астрологический прогноз на 27 сентября

Утес - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: один из самых сильных в месяце, когда можно приступать к реализации серьезных проектов, и чем глобальнее они будут, тем лучше. Время также благоприятно для финансовых и бизнес-проектов, которые со временем принесут солидную прибыль. 

Символ дня: утес. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый. 

Счастливые камни дня: черная яшма, голубой нефрит, обсидиан. 

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы

Болезни дня: заболевания этого дня могут затянуться надолго, поэтому необходимо четко следовать предписаниям врача. 

Питание дня: необходимо отказаться от жидкой пищи – супов и даже сочных фруктов. 

Стрижка дня: для стрижки день не подходит. 

Дачные работы дня: можно благоустраивать сад и приусадебный участок. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, называемые языческими – как правило, они обращены к силам природы

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, подсказывают человеку, как ему распорядиться способностями, которыми наделили его родители и природа. 

Табу дня: от поездок и путешествий нужно отказаться. 

Цитата дня: "Поступать несправедливо хуже, чем терпеть несправедливость" (Платон). 

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