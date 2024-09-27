Астрологический прогноз на 27 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из самых сильных в месяце, когда можно приступать к реализации серьезных проектов, и чем глобальнее они будут, тем лучше. Время также благоприятно для финансовых и бизнес-проектов, которые со временем принесут солидную прибыль.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: черная яшма, голубой нефрит, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы
Болезни дня: заболевания этого дня могут затянуться надолго, поэтому необходимо четко следовать предписаниям врача.
Питание дня: необходимо отказаться от жидкой пищи – супов и даже сочных фруктов.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит.
Дачные работы дня: можно благоустраивать сад и приусадебный участок.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, называемые языческими – как правило, они обращены к силам природы
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, подсказывают человеку, как ему распорядиться способностями, которыми наделили его родители и природа.
Табу дня: от поездок и путешествий нужно отказаться.
Цитата дня: "Поступать несправедливо хуже, чем терпеть несправедливость" (Платон).
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