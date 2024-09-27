Астрологічний прогноз на 27 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найсильніших днів у місяці, коли можна ставати до реалізації серйозних проєктів, і що глобальнішими вони будуть, то краще. Час також сприятливий для фінансових та бізнес-проєктів, які згодом принесуть солідний прибуток.

Символ дня: круча.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: чорна яшма, синій нефрит, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли

Хвороби дня: захворювання цього дня можуть затягнутися надовго, тому необхідно чітко дотримуватись приписів лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від рідкої їжі – супів та навіть соковитих фруктів.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Дачні роботи дня: можна упорядковувати сад та присадибну ділянку.

Магія та містика дня: можна читати змови, звані язичницькими – як правило, вони звернені до сил природи

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, підказують людині, як їй розпорядитися здібностями, якими наділили її батьки та природа.

Табу дня: від поїздок та подорожей потрібно відмовитись.

Цитата дня: «Вчиняти несправедливо гірше, ніж терпіти несправедливість» (Платон).

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