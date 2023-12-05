До України повернуться ще 6 дітей, вивезених Росією: яка держава посприяла

Росія звільнила ще 6 українських дітей. Досягти їхнього возз'єднання з сім'ями в Україні вдалося за посередництва Катару.

Про це заявила Лолва Аль-Хатер, державний міністр Катару з міжнародного співробітництва, пише The Washington Post.

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Зазначається, що група з шести осіб має залишити Москву і вирушити через Білорусь до України. Ці діти входять до числа тисяч інших, які були насильно переміщені до РФ або опинилися в пастці на окупованій Росією території України.

Діти належать до різних верств населення, їхні сім'ї мають різні життєві обставини. До прикладу, мати одного 11-річного хлопчика в групі –українська захисниця, яку росіяни утримують в полоні. На жаль, його батько помер близько 10 років тому. Раніше дитина мешкала у родичів в окупованій Росією Донецькій області, але тепер залишиться з тіткою по материнській лінії

Нагадаємо, окупанти вивозять до РФ наших дітей з єдиною метою: стерти їхню українську ідентичність і навіяти їм російську ідеологію. Цей процес має ознаки геноциду.

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