Подоляк пояснив, чому в РФ знову заговорили про перемовини

У РФ знову заговорили про перемовини, щоб переформатуватися і піти далі, збільшивши тиск.

Росія не має наміру пропонувати Україні перемовини, натомість пропонує капітуляцію.

Про це радник Офісу президента розповів в ефірі телемарафону.

"Росія говорить, відправте делегацію, щоб вони прийняли умови капітуляції. Перестаньте говорити слово переговори щодо Російської Федерації. Чи слово вибори щодо Російської Федерації. Ні, вона пропонує вам капітулювати", - каже Подоляк.

Він продовжує, що РФ не проти закріпити ці території на даному етапі.

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"Росія коли заходила 24 лютого 2022 року, повністю при цьому обнулюючи свою репутацію, повністю ламаючи відносини з технологічними ринками. Я навіть так скажу, не з демократичними країнами, а з технологічними ринками. Повністю закрила собі економічні можливості у Європі, наприклад. Поклала в Україні 500 чи 600 тисяч, я маю на увазі всі втрати і летальні і нелетальні. І для чого це все? Щоб взяти місто Генічеськ? Так, вони хочуть щоб ми були зламані", - додав Подоляк.

Відтак у РФ в планах переформатуватися і піти далі, збільшивши тиск.

Додамо, у Зеленського наголосили, що Україна у жодному разі не пропонуватиме Росії мир, бо це "означає виконати її ультимативні капітулянтські вимог.

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