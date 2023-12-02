Мобілізація в Україні: ігнорування повісток створює серйозну проблему — аналітик

Через брак особового складу в українській армії наступний 2024 рік може стати не переможним для України, а навіть навпаки.

Про це в ефірі національного з телемарафону заявив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

"Ми зараз нарешті почали говорити, що в нас бракує особового складу. І це треба говорити, бо якщо ми не мобілізуємося в усіх сенсах цього слова, то наступний рік для нас буде не те що не переможним, а маятник може піти в зворотній бік”, - наголосив він.

За його словами, наразі цей “маятник” розташований десь по середині, оскільки окупанти теж відчувають проблеми із солдатами на передовій.

“У них [росіян] теж страшна проблема з людьми, і цю проблему зробили наші захисники", - підкреслив Євген Дикий.

Нагадаємо, радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що потрібно шукати нові стимули та мотивації для мобілізації.

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