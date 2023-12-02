3 грудня — яке церковне свято, чому потрібно спробувати лягти спати раніше

Завтра, 3 грудня, в православному календарі день пам’яті Івана Мовчальника. Іван Мовчальник був православним святим, який жив у VI столітті. Він народився в Нікополі Вірменському в родині благочестивих батьків. Він вивчив Святе Письмо і став єпископом Колонійського. Але він зневірився в мирські справи і покинув свій пост. Він вступив в монастир преподобного Сави в Єрусалімі і прийняв обітницю мовчання. Він жив у пустелі, де Бог послав йому Лева в охоронці. Він зцілював хворих і допомагав нужденним. Він помер у віці 104 років.

Церковне свято 3 грудня — день пам'яті пророка Софонія

Пророк Софонія був одним з дванадцяти малих пророків Старого Завіту, який жив у VI столітті до н.е. в Юдейському царстві. Він належав до роду Симеона і був прямим потомком царя Єзекії. Він проповідував за часів правління царя Йосії, коли в Юдеї відбувалася релігійна реформа. Він закликав народ до покаяння і повернення до Ягве, Бога Ізраїлю, і попередив про надходячий "День Господній", коли Бог судитиме всі народи за їхні гріхи. Він також передбачив прихід Месії, який принесе спасіння і радість для Ізраїлю і всього світу.

Прикмети 3 грудня

Народні прикмети 3 грудня / Фото: Pexels

В печі тріщать дрова — скоро прийдуть сильні морози.

На відталу землю лягає сніг — до неврожайного року.

Співають під вікном снігурі — буде відлига.

Що завтра не можна робити

Дуже важливо не хвалитися цього дня про своє фінансове благополуччя, інакше можна швидко залишитися без грошей. Також не можна ділитися планами на майбутнє, навіть з дуже близькими людьми. Не варто давати жодних обіцянок — їх не можливо буде виконати.

Що можна робити завтра

На Івана Мовчальника селяни намагалися піти спати якомога раніше. А все тому, що берегли свічки, тому не запалювали їх, коли ставало темно. Також існувало повір'я, що після заходу сонця цього дня виходить нечиста сила і люди намагалися так від неї захиститися.

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