Астрологічний прогноз на 3 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день революційних змін у всіх сферах життя: можна рухатися вперед і вгору, незважаючи на перешкоди.

Символ дня: кінь.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: бузковий, аметистовий, світло-фіолетовий, лавандовий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, олександрит, циркон.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, серйозної небезпеки не становлять, особливо якщо сприйняти їх уважно та забезпечити хворому ретельний догляд.

Харчування дня: під забороною перебувають жирна їжа та алкоголь.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, мета яких – не дати переступити поріг оселі недоброзичливо налаштованим до господарів людям.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації, тому їх можна не брати до уваги.

Табу дня: будь-яка подряпина може стати причиною сепсису, тому необхідно остерігатися всяких ранок.

Цитата дня: "Якщо є мета, то буде і енергія, і засоби, і натхнення" (Ентоні Роббінс).

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