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Астрологический прогноз на 3 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
164
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 3 декабря

Конь - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день революционных перемен во всех сферах жизни: можно двигаться вперед и вверх, не обращая внимания на препятствия. 

Символ дня: конь. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, аметистовый, лиловый, лавандовый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит, циркон.

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, серьезной опасности не несут, особенно если отнестись к ним внимательно и обеспечить больному тщательный уход. 

Питание дня: под запретом находится жирная пища и алкоголь. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, цель которых – не дать переступить порог дома недоброжелательно настроенным по отношению к хозяевам людям. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому можно не принимать их во внимание. 

Табу дня: любая царапина может стать причиной сепсиса, поэтому необходимо остерегаться любых ранок. 

Цитата дня: "Если есть цель, то будет и энергия, и средства, и вдохновение" (Энтони Роббинс). 

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Дата публикации
Просмотры
164
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