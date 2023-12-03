Астрологический прогноз на 3 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день революционных перемен во всех сферах жизни: можно двигаться вперед и вверх, не обращая внимания на препятствия.
Символ дня: конь.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: сиреневый, аметистовый, лиловый, лавандовый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: авантюрин, александрит, циркон.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, серьезной опасности не несут, особенно если отнестись к ним внимательно и обеспечить больному тщательный уход.
Питание дня: под запретом находится жирная пища и алкоголь.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, цель которых – не дать переступить порог дома недоброжелательно настроенным по отношению к хозяевам людям.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому можно не принимать их во внимание.
Табу дня: любая царапина может стать причиной сепсиса, поэтому необходимо остерегаться любых ранок.
Цитата дня: "Если есть цель, то будет и энергия, и средства, и вдохновение" (Энтони Роббинс).
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