Погодні умови сповільнюють темп бойових дій на фронті - ISW

У окупантів почались проблеми з мобільністю через брак гусеничної техніки.

Темп бойових дій на фронті значно уповільниться через складні погодні умови, але повністю війна не зупинятиметься.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У повідомленні вказується, що за даними українських військових, попри велику кількість снігу та потужний вітер, загарбники продовжують активно використовувати авіацію на Бахмутському напрямку.

Крім того, поки що погода особливо не вплинула на роботу російської артилерії. Про те російські джерела стверджують, що погодні умови не дозволяють у достатній кількості використовувати безпілотник.

Також бруд уповільнює просування піхоти та колісної техніки. Росіяни скаржаться, що наразі можуть пересуватись лише на гусеничних машинах, які у великому дефіциті. Також росіяни поскаржились на інтенсивну роботу української артилерії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЗСУ розповіли про тактику ворога, коли він хоче йти у штурм.

Крім того, ми раніше інформували, що снайпери СБУ розповіли, як полювали на окупантів у Бахмуті.

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