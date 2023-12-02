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"Перемога – це довгий шлях": Зеленський про війну в Україні

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Перемога – це довгий шлях": Зеленський про війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський

Володимир Зеленський поспілкувався з інформагентством Associated Press.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для людей дуже важливо мати мир. Коли йдеться про перемогу – це не про амбіції.   

Про це глава держави розповів в інтерв’ю Associated Press.

"Перемога – це результат довгого шляху проти такого ворога, який називається Росія. Це довгий шлях не тільки за ці два роки, навіть не за останні десять років. Це десятки років. Йдеться про свободу і незалежність, йдеться про майбутнє, про те, щоб  бути вільними. Просто бути вільними – йдеться про це. Бути незалежною країною з незалежними людьми – це і є перемога. Коли ви витратили стільки років і стільки людей під час всіх цих воєн, боїв і революцій... Довга історія України, українського народу – переживає виклики і трагедії. І я думаю, що українці заслуговують на перемогу", - сказав президент України. 

Нагадаємо, Зеленський зробив відверту заяву про війну – він визнав певні невдачі та розкрив секрети об’ємів переданої зброї від союзників.

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Дата публікації
Перегляди
214
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