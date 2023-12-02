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"Победа – это долгий путь": Зеленский о войне в Украине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Победа – это долгий путь": Зеленский о войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Зеленский пообщался с информагентством Associated Press.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для людей очень важен мир. Когда речь идет о победе – это не амбиции.

Об этом глава государства рассказал в интервью Associated Press.

"Победа – это результат долгого пути против такого врага, который называется Россия. Это долгий путь не только за эти два года, даже не за последние десять лет. Это десятки лет. Речь идет о свободе и независимости, о будущем, о том, чтобы быть свободными. Просто быть свободными – речь идет об этом. Быть независимой страной с независимыми людьми – это и есть победа. Когда вы потратили столько лет и столько людей во время всех этих войн, боев и революций... Долгая история Украины, украинского народа – переживает вызовы и трагедии. И я думаю, что украинцы заслуживают на победу", — сказал президент Украины.

Напомним, Зеленский сделал откровенное заявление о войне – он признал некоторые неудачи и раскрыл секреты объемов переданного оружия от союзников.

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Дата публикации
Просмотры
192
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