"Победа – это долгий путь": Зеленский о войне в Украине

Владимир Зеленский пообщался с информагентством Associated Press.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для людей очень важен мир. Когда речь идет о победе – это не амбиции.
Об этом глава государства рассказал в интервью Associated Press.
"Победа – это результат долгого пути против такого врага, который называется Россия. Это долгий путь не только за эти два года, даже не за последние десять лет. Это десятки лет. Речь идет о свободе и независимости, о будущем, о том, чтобы быть свободными. Просто быть свободными – речь идет об этом. Быть независимой страной с независимыми людьми – это и есть победа. Когда вы потратили столько лет и столько людей во время всех этих войн, боев и революций... Долгая история Украины, украинского народа – переживает вызовы и трагедии. И я думаю, что украинцы заслуживают на победу", — сказал президент Украины.
Напомним, Зеленский сделал откровенное заявление о войне – он признал некоторые неудачи и раскрыл секреты объемов переданного оружия от союзников.
Читайте также:
- "Я не хочу, чтобы он был президентом": Елена Зеленская рассказала, каким видит будущее своей семьи
- Зеленский опасается, что война в Израиле может повлиять на поддержку Украины
- Если Украина потеряет устойчивость сегодня, позже американские дети будут воевать с Россией – Зеленский