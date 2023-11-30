Подоляк про проблеми мобілізації: "Треба шукати нові стимули"

На початку повномасштабного вторгнення люди були налаштовані йти на фронт, щоб захистити свою сім'ю, свій дім. Сьогодні ж треба шукати інші стимули та мотивації для мобілізації.

Про це в ефірі телемарафону сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Що треба робити

За його словами, стимулами для мобілізації повинні бути відповідна зарплатня, обрання того чи іншого фаху та тренінги.

"Людина має відчувати свою певну готовність, щоб її не взяли, відмобілізували й одразу відправили на "нуль". Безумовно, вона має отримати психологічну стійкість, а ти це отримуєш (в будь-якій професії), коли ти отримуєш відповідні тренувальні навички внаслідок тренінгів. Крім того, є ще додаткові стимули: соціальні гарантії щодо сім’ї, щодо твого працевлаштування після війни", – каже Подоляк.

Він також зазначив, що не варто "лякати людей мобілізацією". Ми все одно не отримаємо паритетну кількість відмобілізованих, як у РФ. Тож компенсувати це можна дронами й іншими технологічними інструментами.

"Шляхом того, що ми відсунемо боєзіткнення безпосередньо, щоб не було там стрілецької зброї використання, а щоб знищувати відмобілізованих росіян на дальньому підступі. Це ракети певної дальності, далекобійні, це дрони, це артилерія, це міномети. Окремо інвестиції в виробництво РЕБів", – підсумував радник ОПУ.

Раніше Подоляк сказав, що фундаментально розв'язати "проблему РФ" та "обнулити" її вплив на глобальні правила дозволить лише асиметричний, технологічний тип контрвійни.

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