Мобілізація в Україні: експерт про те, як вирішити проблему нестачі людей для бойових дій

Варіанти розв’язання проблеми недостатньої участі в бойових діях тилових підрозділів є суто організаційними рішеннями. Можливо, варто розглянути такі варіанти ротації, коли тилові підрозділи та підрозділи Сил оборони, які не дотичні до Збройних Сил, на ротаційній основі залучатимуть до ведення бойових дій.

Таку думку в ефірі “Еспресо” розповів Владислав Селезньов, військовий експерт, речник Генштабу ЗСУ (2014-2017).

“Варіанти розв'язання цієї проблеми є суто організаційними рішеннями. Річ у тім, що кількісний склад українських Сил оборони дорівнює 1 млн 300 тис. осіб. Чи всі вони залучені безпосередньо в рамках відбиття ворожої агресії? Відповідь — ні, це очевидно”, — наголосив експерт.

За даними Селезньова, російські війська зосередили до півмільйона окупантів, а Україна ледь не втричі більше.

“Можливо, нашим профільним керівникам варто розглянути такі варіанти ротації, коли тилові підрозділи та підрозділи Сил оборони, які не дотичні до Збройних Сил, на ротаційній основі залучатимуть до ведення бойових дій”, — зазначив він.

“І тут, як то кажуть, неоране поле — знайти серед тих посадових осіб, чиновників та інших можновладців тих, які нині перебувають під “парасолькою” броні, ті самі ресурси — навчені, підготовлені, фахові, зрілі, щоб їх після відповідної допідготовки залучати до ведення оборонних чи наступальних дій. Мені здається, що це про справедливість”, — наголосив колишній речник Генштабу ЗСУ.

Раніше ми писали, що в Україні військові скаржаться на проблеми з ротаціями, проте наразі фізично немає можливості для того, щоб ротувати бригади повноцінно, як це відбувалося в умовах АТО/ООС.

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