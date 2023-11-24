"Роблять вигляд, що завтра війна закінчиться": Арахамія – про проблему ротації в армії

Людина не може воювати два роки без ротації. І з цим потрібно щось робити.

Про це розповів очільник фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в інтерв'ю Наталії Мосейчук у рамках авторського проєкту "Мосейчук+".

"Друга дискусія (на комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки - ред.). Мільйон людей "под ружьем", з них півмільйона воює, з них 250 тисяч воює на першій лінії, з них майже 100% без ротації. Може людина воювати два роки без ротації? Не може. Давайте щось з цим робити. Ніхто нічого не робить, роблять вигляд, що завтра війна закінчиться. Це ж не так, в нас немає жодного сигналу, що вона закінчується", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю, 24 листопада, засідання Ставки. Розглядалися складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики.

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