Мобилизация в Украине: эксперт о том, как решить проблему нехватки людей для боевых действий

Российские войска сосредоточили до полумиллиона оккупантов, а Украина чуть ли не втрое больше.

Варианты решения проблемы недостаточного участия в боевых действиях тыловых подразделений являются чисто организационными решениями. Возможно, следует рассмотреть такие варианты ротации, когда тыловые подразделения и подразделения Сил обороны, не причастные к Вооруженным Силам, будут на ротационной основе привлекать к ведению боевых действий.

Такое мнение в эфире "Эспрессо" рассказал Владислав Селезнев, военный эксперт, представитель Генштаба ВСУ (2014-2017).

“Варианты решения этой проблемы являются чисто организационными решениями. Дело в том, что количественный состав украинских сил обороны равен 1 млн 300 тыс. человек. Все ли они вовлечены непосредственно в рамках отражения враждебной агрессии? Ответ – нет, это очевидно”, – подчеркнул эксперт.

По данным Селезнева, российские войска сосредоточили до полумиллиона кафиров, а Украина чуть ли не втрое больше.

"Возможно, нашим профильным руководителям следует рассмотреть такие варианты ротации, когда тыловые подразделения и подразделения Сил обороны, не касающиеся Вооруженных Сил, на ротационной основе будут привлекать к ведению боевых действий", — отметил он.

«И здесь, как говорится, непаханое поле — найти среди тех должностных лиц, чиновников и других чиновников тех, которые сейчас находятся под зонтиком брони, те же ресурсы — обученные, подготовленные, профессиональные, зрелые, чтобы их после соответствующей доподготовки привлекать к ведению оборонительных или наступательных действий. Мне кажется, что это о справедливости», — отметил бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ.

Ранее мы писали, что в Украине военные жалуются на проблемы с ротациями, однако физически нет возможности для того, чтобы ротировать бригады полноценно, как это происходило в условиях АТО/ООС.

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