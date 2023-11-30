Подоляк о проблемах мобилизации: "Нужно искать новые стимулы"

В начале полномасштабного вторжения люди были настроены уходить на фронт, чтобы защитить свою семью, свой дом. Сегодня же нужно искать другие стимулы и мотивации для мобилизации.

Об этом в эфире телемарафона сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Что нужно делать

По его словам, стимулами для мобилизации должны быть соответствующая зарплата, избрание той или иной специальности и тренинги.

"Человек должен чувствовать свою определенную готовность, чтобы его не взяли, отмобилизовали и сразу отправили на "ноль". Безусловно, он должен получить психологическую устойчивость, а ты это получаешь (в любой профессии), когда ты получаешь соответствующие тренировочные навыки в результате тренингов". Кроме того, есть еще дополнительные стимулы: социальные гарантии по семье, по твоему трудоустройству после войны", – говорит Подоляк.

Он также отметил, что не стоит "пугать людей мобилизацией". Мы все равно не получим паритетное количество отмобилизованных, как у РФ. Так что компенсировать это можно дронами и другими технологическими инструментами.

"Путем того, что мы отодвинем боестолкновение напрямую, чтобы не было там стрелкового оружия использования, а чтобы уничтожать отмобилизованных россиян на дальнем подступе. Это ракеты определенной дальности, дальнобойные, это дроны, это артиллерия, это минометы. Отдельно инвестиции в производство РЭБов", – подытожил советник ОПУ.

Ранее Подоляк сказал, что фундаментально решить "проблему РФ" и "обнулить" ее влияние на глобальные правила позволит только асимметричный, технологический тип контрвойны.

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