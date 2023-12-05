Подоляк объяснил, почему в РФ снова заговорили о переговорах

В РФ снова заговорили о переговорах, чтобы переформатироваться и пойти дальше, увеличив давление.

Россия не намерена предлагать Украине переговоры, но предлагает капитуляцию.

Об этом советник Офиса президента рассказал в эфире телемарафона.

"Россия говорит, отправьте делегацию, чтобы они приняли условия капитуляции. Перестаньте говорить слово переговоры по Российской Федерации. Или слово выборы по Российской Федерации. Нет, она предлагает вам капитулировать", — говорит Подоляк.

Он продолжает, что РФ не прочь закрепить эти территории на данном этапе.

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Россия когда заходила 24 февраля 2022 года, полностью при этом обнуляя свою репутацию, полностью ломая отношения с технологическими рынками. Я даже так скажу, не с демократическими странами, а с технологическими рынками. Полностью закрыла себе экономические возможности в Европе, например. Украине 500 или 600 тысяч, я имею в виду все потери и летальные и нелетальные. И для чего это все? Чтобы взять город Геническ? Да, они хотят, чтобы мы были сломаны", — добавил Подоляк.

Следовательно, в РФ в планах переформатироваться и пойти дальше, увеличив давление.

Добавим, у Зеленского подчеркнули, что Украина ни в коем случае не будет предлагать России мир, потому что это означает выполнить ее ультимативные капитулянтские требования.

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