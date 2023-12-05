Поки в Україні війна, нардепи будуть без відпусток та канікул - Веніславський

Веніславський нагадав, що 24 лютого 2022 року Рада ухвалила рішення працювати в режимі одного пленарного засідання до закінчення війни.

Поки в Україні діятиме воєнний стан, відповідно до ухваленого закону, народні обранці будуть без відпусток, перерв тв канікул.

На цьому наголосив Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу у вівторок, 5 грудня.

"Є норми Конституції, які вимагають закривати й відкривати чергову сесію - першого вівторка вересня і першого вівторка лютого, ми це робимо. А відпусток, перерв, канікул у роботі Верховної Ради не передбачається до завершення дії правового режиму воєнного стану", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Україні 2024 року у народних депутатів автоматично зростуть зарплати, оскільки виплати прив'язані до прожиткового мінімуму.

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