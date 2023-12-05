"Як артилерія": ЗСУ почали використовувати Leopard для оборони – AFP

За словами військових, танки Leopard дуже ефективні, але щоб проводити широкомасштабні наступальні дії, їх потрібно більше.

ЗСУ активно застосовують танки Leopard в оборонних цілях, як далекобійну артилерію.

Про це повідомляє AFP.

Заступник роти 21-ї механізованої бригади повідомив журналістам, що танк Strv 122 – шведська версія Leopard 2A5 – зараз використовується для ураження піхотних груп або складів боєприпасів.

"Іншими словами, вони не використовуються так, як під час контрнаступу", – сказав військовий Руслан, слова якого цитує видання.

Зазначається, що танки наразі розташовані вздовж лінії фронту, діючи більше як далекобійна артилерія, ніж наступальна техніка.

На думку авторів статті, такий метод розгортання танків відповідає поточній тенденції в Україні, де політичні та військові чиновники наголошують на необхідності закріпитися, щоб блокувати просування Росії.

"Leopard дуже ефективні, але щоб проводити широкомасштабні наступальні дії, потрібно більше", – сказав співрозмовник видання Руслан, який воює у Харківській області. Тим не менш, він високо оцінив ці танки, похвалив їхню вогневу міць, мобільність і броню.

За інформацією видання, поблизу Лимана "Леопарди" здебільшого працюють парами, вистрілюючи приблизно по 15 снарядів по будь-якій російській позиції.

"Так ефективніше", – пояснив командир роти Антон.

Також AFP стверджує, що Leopards були задіяні, щоб стримати російські сили під Авдіївкою.

"Зараз ми займаємо оборонну позицію. Але нам потрібно спланувати, як йти далі і повернути собі територію", – підсумував військовий Руслан.

Раніше окупанти похвалилися "знищенням" танка Leopard 1 на фронті, проте ЗСУ його евакуювали з поля бою та планують відновити.

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