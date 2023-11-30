У США назвали головну вразливість танків Abrams, які передали Україні

За інформацією Forbes, слабким місцем танків Abrams є повітряні фільтри, які виходять з ладу, якщо їх постійно не чистити двічі на день.

Повітряні фільтри можуть стати головною проблемою при експлуатації переданих Києву танків M1A1 Abrams, оскільки двигун може вийти з ладу після потрапляння бруду до фільтруючих елементів.

Про це йдеться у статті американського видання Forbes.

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Зазначається, що фільтри в "Абрамсах" вимагають постійного очищення. Якщо екіпаж з чотирьох чоловік нехтує очищенням фільтрів свого танка кожні 12 годин або близько того, це може настільки сильно пошкодити двигун, що батальйону не залишиться іншого вибору, окрім як зняти двигун і, можливо, трансмісію, і відправити на тривалий капітальний ремонт.

Це вивело б з поля бою один із небагатьох отриманих Києвом американських M1A1 Abrams само надійно, як це може зробити російська міна чи ракета. Поглиблене обслуговування українських Abrams відбувається в Польщі.

Двічі на день екіпаж танка повинен розвивати високі обороти двигуна для його обслуговування. Це дозволяє запустити систему очищення, що спрямовує вихідний потік повітря на фільтри для видалення сміття та бруду. Зазначається, що до появи системи у 2000-х роках танкісти скаржилися на недостатню надійність своїх машин.

У статті зауважують, що танк працює добре, доки екіпажі суворо дотримуються розкладу – навіть коли в них стріляють.

"Усім цим речам можна навчити екіпаж, але якщо вони коли-небудь зроблять помилку — а вони зроблять – це виведе з ладу двигун вартістю мільйон доларів, який не можна відремонтувати в польових умовах", – сказав Марк Гертлінг, генерал армії США у відставці.

Нагадаємо, 25 вересня президент Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams до України. За його словами, кількість танків Abrams поки не є такою, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті.

На думку британської експертки, перша партія Abrams кардинально не змінить ситуацію на полі бою, а може не допомогти, а створити проблеми для ЗСУ.

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