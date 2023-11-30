В США назвали главную уязвимость танков Abrams, переданных Украине

По информации Forbes, слабым местом танков Abrams являются воздушные фильтры, которые выходят из строя, если их постоянно не чистить дважды в день.

Воздушные фильтры могут стать главной проблемой при эксплуатации передаваемых Киеву танков M1A1 Abrams, поскольку двигатель может выйти из строя после попадания грязи в фильтрующие элементы.

Об этом говорится в статье американского издания Forbes.

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Отмечается, что фильтры в "Абрамсе" требуют постоянной очистки. Если экипаж из четырех человек пренебрегает очищением фильтров своего танка каждые 12 часов или около того, это может настолько сильно повредить двигатель, что батальону не останется иного выбора, кроме как снять двигатель и, возможно, трансмиссию, и отправить на длительный капитальный ремонт.

Это вывело бы из поля боя один из немногих полученных Киевом американских M1A1 Abrams само надежно, как это может сделать российская мина или ракета. Углубленное обслуживание украинских Abrams проходит в Польше.

Дважды в день экипаж танка должен развивать высокие обороты двигателя для его обслуживания. Это позволяет запустить систему очистки, которая направляет поток воздуха на фильтры для удаления мусора и грязи. Отмечается, что до появления системы в 2000-е годы танкисты жаловались на недостаточную надежность своих машин.

В статье отмечают, что танк работает хорошо, пока экипажи строго придерживаются расписания – даже когда в них стреляют.

"Всем этим вещам можно научить экипаж, но если они когда-нибудь совершат ошибку — а они сделают — это выведет из строя двигатель стоимостью миллион долларов, который нельзя отремонтировать в полевых условиях", — сказал Марк Гертлинг, генерал армии США в отставке.

Напомним, 25 сентября президент Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams в Украину. По его словам, количество танков Abrams пока не такое, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте.

По мнению британской эксперта, первая партия Abrams кардинально не изменит ситуацию на поле боя, а может не помочь, а создать проблемы для ВСУ.

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