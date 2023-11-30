Гривна укрепится в первый день зимы: НБУ установил курс на 1 декабря

Национальный банк Украины снизил курс доллара. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на данные на сайте регулятора.

По итогам торгов на межбанковском валютном рынке Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на пятницу, 1 декабря, на уровне 36,3535 грн/$ по сравнению с 36,3752 грн/$ на четверг, 30 ноября.

В то же время, курс гривны к евро укрепился на 23 копейки — до 39,7235 грн за евро.

Ранее мы писали, что в Украине в декабре на безналичном рынке будет господствовать режим "управляемой гибкости" — ситуация на рынке будет формироваться в соответствии с спросом и предложением. Однако декабрь может стать действительно показательным месяцем для понимания, куда будет двигаться курс валют 2024 года.

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