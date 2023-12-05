"Как артиллерия": ВСУ начали использовать Leopard для обороны — AFP

По словам военных, танки Leopard очень эффективны, но чтобы проводить широкомасштабные наступательные действия, их нужно больше.

ВСУ активно применяют танки Leopard в оборонных целях, как дальнобойную артиллерию.

Об этом сообщает AFP.

Заместитель роты 21-й механизированной бригады сообщил журналистам, что танк Strv 122 – шведская версия Leopard 2A5 – сейчас используется для поражения пехотных групп или складов боеприпасов.

"Другими словами, они не используются так, как во время контрнаступления", – сказал военный Руслан, слова которого цитирует издание.

Отмечается, что танки расположены вдоль линии фронта, действуя больше как дальнобойная артиллерия, чем наступательная техника.

По мнению авторов статьи, такой метод развертывания танков соответствует текущей тенденции в Украине, где политические и военные чиновники отмечают необходимость закрепиться, чтобы блокировать продвижение России.

"Leopard очень эффективны, но чтобы проводить широкомасштабные наступательные действия нужно больше", — сказал собеседник издания Руслан, который воюет в Харьковской области. Тем не менее, он высоко оценил эти танки, похвалил их огневую мощь, мобильность и броню.

По информации издания, вблизи Лимана "Леопарды" в большинстве своем работают парами, выстреливая примерно по 15 снарядов по любой российской позиции.

"Так эффективнее", – объяснил командир роты Антон.

Также AFP утверждает, что Leopards были задействованы, чтобы умерить российские силы под Авдеевкой.

"Сейчас мы занимаем оборонительную позицию. Но нам нужно спланировать, как идти дальше и вернуть себе территорию", – подытожил военный Руслан.

Ранее оккупанты похвастались "уничтожением" танка Leopard 1 на фронте, однако ВСУ его эвакуировали с поля боя и планируют восстановить.

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