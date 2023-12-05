Оккупанты 5 декабря нанесли удар по центру Херсона. В результате погиб украинский волонтер Руслан Анисенко.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В Международный День волонтера россияне убили благотворителя в Херсоне. Жизнь Руслана Анисенко, волонтера организации "Справжні", трагически оборвалась сегодня утром. Его убил российский снаряд, выпущенный по центру города", — написал Прокудин в своем Telegram.

Отметим, что Херсон снова находится под активным огнем российских захватчиков. В последнее время террористические удары оккпантов участились и стали еще более жестокими.

Под обстрелы оккупантов в Херсоне попадают преимущественно гражданские объекты — жилые дома, детские сады и мирные села. Так, за прошедшие сутки российские оккупанты 22 раза обстреляли территорию Херсонской городской общины. Для этого было использовано 77 снарядов.

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