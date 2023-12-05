Російські окупанти вбили у Херсоні волонтера Руслана Анісенко.
Окупанти 5 грудня завдали удару по центру Херсоні. Внаслідок цього загинув український волонтер Руслан Анісенко.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У Міжнародний День волонтера росіяни вбили благодійника у Херсоні. Життя Руслана Анісенко, волонтера організації “Справжні”, трагічно обірвалося сьогодні зранку. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста", - написав Прокудін у своєму Telegram.
Зазначимо, що Херсон знову перебуває під активним вогнем російських загарбників. Останнім часом терористичні удари окупантів почастішали і стали ще жорстокішими.
Під обстріли окупантів у Херсоні потрапляють переважно цивільні об'єкти - житлові будинки, дитячі садочки та мирні села. Так, протягом минулої доби російські окупанти 22 рази обстріляли територію Херсонської міської громади. Для цього було використано 77 снарядів.
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