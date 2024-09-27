Россияне ударили ракетой по Днепру: какие последствия

Российская оккупационная армия после полуночи нанесла ракетный удар по Днепру. Произошли разрушения на территории промышленного объекта.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Возник пожар, который спасатели потушили. Люди не пострадали", — подчеркнул чиновник.

По его словам, ночью захватчики атаковали Никопольский район: ударили БпЛА и артиллерией по Никополю и Марганецкому обществу. В результате атаки повреждена инфраструктура. Погибших и раненых нет.

Напомним, накануне днем РФ ударила по Украине "Кинжалами". Отмечается, что с 10:00 до 11:00 было зафиксировано три пуска аэробалистических ракет с воздушного пространства Российской Федерации.

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