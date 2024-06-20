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Саміт миру у Швейцарії: Зеленський повідомив про дипломатичний прорив

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Зеленський закликав "всі миролюбні країни" приєднатися до комюніке та реалізації Формули миру.

Замбія приєдналась до комюніке Саміту миру, який відбувся у Швейцарії.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський. 

"Вдячний Замбії за приєднання до комюніке Саміту миру й підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру. Відзначаємо зростання підтримки Саміту миру та його підсумкового комюніке на всіх континентах, зокрема в Африці. Цінуємо, що Замбія, разом з іншими африканськими країнами, займає чітку позицію на підтримку Статуту ООН, миру та прогресу", - написав він.

На думку Зеленського, формула миру – "це інклюзивний формат, який дає змогу кожній країні висловитися і зробити свій внесок у досягнення спільних цілей". 

"Закликаємо всі миролюбні країни приєднатися до комюніке та реалізації Формули миру. Разом ми здатні відновити мир, стабільний розвиток і взаємоповагу в міжнародних відносинах", - йдеться у дописі президента.

Нагадаємо, видання Bloomberg із посиланням на заяву голови Офісу президента України Андрія Єрмака пише, що Росія може бути представлена на наступному Саміті миру.

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