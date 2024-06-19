Що означає ультиматум Путіна перед Самітом миру: експерт розкрив приховані наміри Кремля

Своїм ультиматумом щодо війни в Україні Путін "обрубив" шляхи для відступу собі та своєму найближчому оточенню. Його заяви про вимоги до Києва насамперед були призначені для "китайських вух".

Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Путін в цьому випадку апелював не до саміту в Швейцарії... Він апелював перш за все до Китайської народної республіки, яка по суті на той момент вже заявила, що вони планують активно включитися в так званий миротворчий процес і вони планують почати робити певні рухи зі створення так званої миротворчої коаліції. Власне, Путін розуміє, що єдина країна в світі, яка має можливості достатньо ефективно натиснути на Росію, це Китай. Тому він спробував зіграти на випередження і обрубити певні шляхи до відступу", – зазначив політолог.

На думку Вадима Денисенка, такий крок не допоможе Путіну, але необхідно розуміти, що саме ця логіка керувала кремлівським диктатором, коли він робив свою ультимативну заяву.

Нагадаємо, за словами політолога Вадима Денисенка, КНДР може передати російській армії 5 мільйонів артилерійських снарядів, але аж ніяк Пхеньян не відправить на війну в Україну власні війська. Денисенко пояснив, що сама суть Північної Кореї і логіка дій північнокорейського керівництва не передбачає взагалі можливості передислокації великих (та й не великих теж) збройних частин із території Корейського півострова взагалі будь-куди.

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