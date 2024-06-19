Чи розглядають на Заході варіант ліквідації Путіна: думка політтехнолога

Президент РФ не може бути впевнений у власній безпеці ні на території держави-агресорки, ні в тих країнах, які відвідує.

Володимир Путін не підпускає до себе неперевірених людей та відвідуєте лише дружні до Росії країни із супроводом винищувачів. Під час G7, "Рамштайну" чи при зустрічах організованих Пентагоном, безумовно, обговорювали варіанти фізичної ліквідації Путіна. І це необхідні дії.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

Раніше лише Путін погрожував світові, тепер і НАТО погрожує Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ядерні сили НАТО перебувають у підвищеній бойовій готовності, зокрема США та Велика Британія.

"Ми на початку ядерної війни. До цього лише Путін погрожував ядерною війною світові, а тепер НАТО погрожує Росії", – сказав Михайло Шейтельман.

Як зазначає політтехнолог, на Заході роздумують про ліквідацію Путіна, щоб зупинити ядерну війну. Цей спосіб можуть застосувати.

"Путін також розуміє це, він так ліквідував Пригожина – силами ППО чи підривом літака", – наголосив він.

На думку Шейтельмана, його спецслужби вживають всі необхідні заходи безпеки. Він літає лише у супроводі винищувачів, адже будь-де з ним може статись що завгодно. Проте ліквідація диктатора, каже Шейтельман, це надзвичайно важливе політичне рішення, яке ухвалять лише у критичній ситуації.

"Якщо буде висока ймовірність, що Путін планує застосувати ядерну зброю, то Джо Байдену доведеться приймати рішення чи завдавати удар по Росії, чи ні", – зауважив Михайло Шейтельман.

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