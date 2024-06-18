Супровід борту Путіна винищувачами: експерт пояснив страх диктатора

На таке рішення диктатор міг вдатися після загибелі в авіакатастрофі Євгенія Пригожина.

Владімір Путін вперше з початку війни став літати над територією Росії у супроводі винищувачів. Жителі Якутська помітили принаймні один Су-30СМ, який охороняв очільника Кремля. А раніше винищувачі супроводжували борт президента РФ лише за кордоном.

Про це сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу.

У Путіна є страх перельотів

Слід пригадати, як у РФ розбився приватний літак власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина 23 серпня 2023 року. За однією з версій, авіатроща могла статися внаслідок обстрілу борта з землі. За словами Світана, після загибелі або імітації загибелі Пригожина російський диктатор усвідомив, що будь-який літак можна ліквідувати за допомогою різних засобів ураження, зокрема ПЗРК.

"Путін це розуміє, і у нього виник певний страх щодо перельотів. Саме тому поруч з його літаком летить винищувач, і напевно не один", – припустив льотчик-інструктор.

Так, каже він, пара літаків, а може й ланка – дві пари винищувачів, які на різних інтервалах прикривають російський "борт №1".

Як пояснює експерт, ці винищувачі мають, по-перше, знищити будь-яку ракету або літальний апарат, що може загрожувати літаку Путіна, по-друге, підставити свій борт під удар у разі потреби.

"Це завдання може бути поставлене та виконане", – наголосив Роман Світан.

Нагадаємо, колаборант Губарєв викрив Путіна на брехні про "добровільний відхід" окупантів від Києва.

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