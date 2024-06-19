У Росії планують підвищити податки на прибутки підприємств та громадян, що вплине на майже 3 млн росіян. Громадяни держави-агресорки таким рішенням будуть різко незадоволені.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

За словами фахівця, таке підвищення податків відбувається тоді, коли величезні гроші витрачають на війну проти України. Невдоволення може посилитися серед певної групи людей, яка більш-менш розбирається у політиці. У британській розвідці переконані, що підвищення податків у Росії, найімовірніше, використають для фінансування війни.

Путін не виконав обіцянку

Володимир Путін пропонує зняти з Росії санкції, але, згадаймо, як раніше він говорив, що росіяни в цих умовах почали нібито краще жити. Якщо ж він змінив думку, це означає, що він брехав. Так, є чітке розуміння, що в російській армії крадуть гроші.

"Під приводом фінансування дурної війни я тепер маю фінансувати генеральську корупцію". Це зовсім людям не сподобається", – заявив Галлямов.

Окрім того, у країні-агресорці за рік можуть підвищити податок на прибуток підприємств, і це відразу вдарить по найбідніших верствах населенн. Такий податок призведе до сплеску інфляції. Як пояснив політтехнолог, підприємства просто будуть свої додаткові витрати перекладати на плечі споживача", – наголосив російський опозиційний політтехнолог.

Що росіяни не зможуть пробачити Путіну

Як стверджує Галлямов, російське населення вважає, що воно не має права сперечатися з Путіним та посягати на велику політику. Очільник Кремля уклав з народом неофіційну угоду". Мовляв, він робить усе, що збільшуватиме рівень життя росіян, а вони – не будуть лізти у велику політику. Саме тому тут протесту набагато складніше, ніж щодо інфляції, яка стосується гаманця кожного громадянина.

"Люди вважають, що почати непотрібну війну – Путін "має право". А ось погіршувати рівень життя – він не має права", – сказав Аббас Галлямов.

Втім, якщо рівень життя росіян погіршується, Путін не дотримав слова. А відтак вони незобов'язані бути лояльними до очільника Кремля.

Раніше йшлося про те, що Володимир Путін не підпускає до себе неперевірених людей та відвідуєте лише дружні до Росії країни із супроводом винищувачів. Під час G7, "Рамштайну" чи при зустрічах організованих Пентагоном, безумовно, обговорювали варіанти фізичної ліквідації Путіна.

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