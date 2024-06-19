Шотландія – Швейцарія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 19 червня у Кельні, початок – о 22:00 за київським часом.

У середу, 19 червня, збірні Шотландії та Швейцарії позмагаються в матчі другого туру групи A фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок прийматиме "Кельн Штадіон" у Кельні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У стартовому турі континентальної першості Шотландія розгромно програла Німеччині (1:5), а Швейцарія обіграла Угорщину (3:1).

Дивіться також: Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру

Де дивитися матч Шотландія – Швейцарія

В Україні поєдинок Шотландія – Швейцарія ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Шотландія – Швейцарія

Фаворитом поєдинку букмекери вважають швейцарську збірну. На перемогу "хрестоносців" можна поставити з коефіцієнтом 1,92. Нічия – 3,40. Виграш шотландців – 4,50.

Дивіться також: Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці

В іншому матчі другого туру квартету A зустрінуться Німеччина та Угорщина (19 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Читайте також:

Фанати збірної Грузії потужно заспівали хіт про Путіна на матчі Євро-2024 проти Туреччини (відео)

Словаччина – Україна: де і коли дивитися другий матч "синьо-жовтих" на Євро-2024

Роналду встановив унікальний рекорд на Євро-2024