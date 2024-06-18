Роналду встановив унікальний рекорд на Євро-2024

Кріштіану став першим футболістом в історії, який зіграв на шести чемпіонатах Європи.

Нападнику збірної Португалії Кріштіану Роналду підкорилося унікальне досягнення на Євро-2024.

39-річний португалець став першим в історії футболістом, який зіграв на шести чемпіонатах Європи.

Роналду вийшов у стартовому складі португальської збірної на матч першого туру групового етапу Євро-2024 проти Чехії.

Нинішній чемпіонат Європи став шостим, у якому взяв участь Кріштіану. Раніше він грав на континентальних першостях 2004, 2008, 2012, 2016 та 2020.

Cristiano Ronaldo will become the first player in European Championship history to appear in six tournaments.



CR6#EURO2024 pic.twitter.com/DcsoplgSKr — Squawka (@Squawka) June 18, 2024

Зазначимо, що Роналду також може оновити свій гольовий рекорд на чемпіонатах Європи. Португалець із 14 забитими м'ячами є найкращим бомбардиром в історії Євро.

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В іншому матчі стартового туру квартету F збірна Туреччини з шикарними голами здолала команду Грузії (3:1).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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