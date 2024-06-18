Португалія – Чехія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Гра відбудеться 18 червня в Лейпцигу, початок – о 22:00 за київським часом.

У вівторок, 18 червня, збірні Португалії та Чехії зустрінуться в матчі першого туру групи F фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Ред Булл Арені" в Лейпцигу. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Якщо зірковий форвард португальців Кріштіану Роналду вийде на поле, то встановить черговий рекорд. Він стане першим в історії футболістом, який зіграв на шести чемпіонатах Європи.

Також Роналду може оновити свій гольовий рекорд на континентальних першостях. 39-річний португалець із 14 забитими м'ячами є найкращим бомбардиром в історії Євро.

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Де дивитися матч Португалія – Чехія

В Україні поєдинок Португалія – Чехія ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Португалія – Чехія

Явним фаворитом поєдинку букмекери називають португальську збірну. На перемогу Роналду та Ко можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Нічия – 4,40. Виграш чехів – 6,60.

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В іншому матчі стартового туру квартету F збірна Туреччини позмагається з командою Грузії (18 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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