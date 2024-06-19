Чи може КНДР відправити війська до України: експерт оцінив загрозу

За словами політолога, КНДР дійсно може передати російській армії 5 мільйонів артилерійських снарядів, але аж ніяк не власні війська.

На тлі зустрічі північнокорейського і російського диктаторів Кім Чен Ина і Володимира Путіна у Пхеньяні, у Мережі знову заговорили про можливість появи на фронті солдатів з КНДР.

Наскільки реалістичним є такий сценарій, ексклюзивно TSN.ua розповів політолог Вадим Денисенко.

Він нагадав, що раніше українців уже лякали сирійськими або афганськими солдатами, які воюватимуть за РФ.

"Ми, на жаль, опинилися в ситуації, коли багато експертів, не розібравшись, почали відразу ж робити "лякалки" про те, що завтра ледве що не мільйон корейських військових прийде на територію України і почне воювати на україно-російській війні. Справа в тому, що це дуже сильно нагадує ситуацію 2022-го року, коли нас всіх почали лякати з усіх "чайників" про те, що завтра росіяни приведуть 100 тисяч сирійських військових і 100 тисяч сирійців почнуть воювати на території України. Ні тоді нічого не сталося, ні зараз особливо нічого не буде", – переконаний експерт.

Денисенко пояснив, що сама суть Північної Кореї і логіка дій північнокорейського керівництва не передбачає взагалі можливості передислокації великих (та й не великих теж) збройних частин із території Корейського півострову взагалі будь-куди.

"Якщо подивитися на статистику... коли та куди виїжджали на якісь заробітки північні корейці, Північна Корея ніколи не дозволяла виїзд військовослужбовцям. І проблема тут тільки в одному: в тому, що є параноїдальна система Північної Кореї. Вони вважають, що їхніх військових можуть перевербувати, не дай бог, вони потрапляють в полон і тоді видадуть всі шпигунські знання, які тільки вони мають, особливо, якщо це будуть офіцери якоїсь середньої чи вищої ланки", – розповідає політолог.

Тому вірогідність того, що завтра корейські війська з'являться на українських фронтах, на сьогоднішній момент він називає примарною.

При цьому експерт зазначив, що КНДР може передати російській армії 5 мільйонів артилерійських снарядів відповідного калібру.

"Але якщо ми говоримо безпосередньо про війну, чогось більшого наврядчи вони можуть зробити", – підсумував Вадим Денисенко.

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ПУТІН ТИХО ПЕРЕДАВ ЧАСТИНУ ТЕРИТОРІЇ РФ КИТАЮ! Чи відправить Ким Чен Ин війська до України?

Нагадаємо, що 18 червня російський диктатор Путін прибув до Пхеньяна для зустрічі з диктатором КНДР Кім Чен Ином. Це перший візит Путіна до столиці Північної Кореї від 2000 року.

Аналітики ІSW пояснили мету візиту російського "фюрера" до свого північнокорейського "колеги".

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