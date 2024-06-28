Мольфар шокував передбаченням для Тищенка: до чого тут алкоголізм

Микола Тищенко, народний депутат України, стоїть на порозі серйозних випробувань, які можуть суттєво вплинути на його майбутнє як політика, так і людини.

Нещодавно він втрапив в скандал, пов'язаний з побиттям військового. Як це вплине на його подальшу долю — ексклюзивно для УНІАН розповів мольфар Макс Гордєєв.

“Мій внутрішній зір та інтуїція, підкріплені картами Таро, вказують на важкий і небезпечний шлях, який він буде змушений пройти”, — каже Гордєєв.

Політична кар'єра

За словами Гордєєва, майбутнє політичної кар'єри Миколи Тищенка виглядає вкрай непевним і похмурим. Скандали та правові проблеми, які вже заплямували його репутацію, лише посиляться. Скандал із банківськими рахунками громадян США та інші звинувачення у фінансових махінаціях не зникнуть, а навпаки, продовжать переслідувати його. Карта Таро “Башня” символізує руйнування та втрати, і саме це очікує на Тищенка в політичній сфері. Його опоненти використають ці скандали, щоб знищити його політичний вплив.

“У найближчому майбутньому Тищенко зіткнеться з новими розслідуваннями та судовими процесами, які серйозно зашкодять його політичній кар'єрі. Карта "Суд" вказує на неминуче правосуддя, яке може призвести до втрати депутатського мандату або навіть арешту. Тиск з боку суспільства та медіа, що постійно нагадують про його минулі помилки, буде нестерпним. Всі ці фактори можуть призвести до повного краху його політичної кар'єри”, — сказав мольфар.

Особисте життя

Особисте життя Миколи Тищенка також буде наповнене болем і втратами, каже мольфар. Карти “Коханці” та “Трійка Мечів” символізують розлучення та глибокий емоційний біль. Стосунки з ексдружиною Аллою Барановською завершуються, і це призведе до розподілу майна та фінансових суперечок, які будуть супроводжуватися великим стресом. Цей період буде надзвичайно важким для Тищенка, оскільки він залишиться сам на сам зі своїми проблемами.

“Ці особисті проблеми вплинуть на його емоційний стан, що може призвести до депресії та ізоляції. Він відчує себе зрадженим і покинутим, що поглибить його внутрішні конфлікти. Негативні емоції та стрес можуть призвести до серйозних психологічних проблем, включаючи алкоголізм або навіть суїцидальні думки. Карта "Вісімка Мечів" попереджає про можливі пастки та обмеження, з яких буде важко знайти вихід”, — додав Гордєєв.

Можливість ув'язнення

На Миколу Тищенка чекають серйозні правові наслідки, вважає Гордєєв. Карти “Суд” і “Вісімка Мечів” вказують на неминуче правосуддя і можливість ув'язнення. Судові процеси проти Тищенка будуть інтенсивними, і існує високий ризик, що він може опинитися за ґратами. Правові проблеми, включаючи обвинувачення у фінансових махінаціях і корупції, можуть призвести до серйозних наслідків, якщо його вина буде доведена. Його адвокати будуть активно боротися за його виправдання, але ризик залишиться дуже високим.

За словами мольфара, Тищенко буде змушений пройти через важкі випробування, які можуть включати втрату свободи. Ці проблеми не тільки зруйнують його кар'єру, але й завдадуть серйозного удару по його психічному стану. Він може відчути себе ізольованим і безнадійним, що посилить його внутрішні страждання.

Загальний прогноз

Підсумовуючи гороскоп для Тищенка, Гордєєв каже, що на нардепа чекають дуже важкі часи як у політичній кар'єрі, так і в особистому житті. Він зіткнеться з серйозними правовими викликами, які можуть призвести до втрати його політичного впливу і навіть свободи. Його особисте життя також буде супроводжуватися великими змінами і випробуваннями, що вплине на його емоційний стан. Всі ці проблеми можуть призвести до серйозних психологічних наслідків, включаючи депресію, алкоголізм або навіть суїцид.

“Найближчі місяці стануть вирішальними для Тищенка. Він буде змушений боротися з багатьма викликами самостійно, без підтримки близьких. Його майбутнє залежатиме від його здатності впоратися з цими випробуваннями, але шанси на позитивний результат дуже малі. Випробування, які чекають на нього, можуть стати визначальними моментами його життя, що покажуть його справжню силу і стійкість, але також можуть привести до руйнівних наслідків”, — підсумував мольфар.

Раніше ми писали про найкумедніші “перли” Тищенка із зали суду.

Тищенко після суду пішов святкувати в ресторан – соцмережі

Читайте провідні новини дня: