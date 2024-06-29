Українські актори, які зараз працюють у Голлівуді: де вони навчалися майстерності

Деякі молоді артисти, які вчилися у цьому місці, були номіновані на Еммі.
Випускники Української Кіношколи, яка заснована на базі найбільшої в Східній Європі кіностудії FILM.UA, працюють не лише в українських проєктах, а й знайшли себе в Голлівуді.
Подробицями про життя молодих успішних акторів поділилася засновниця та директорка Української Кіношколи, співпродюсерка фільму "Памфір" Альона Тимошенко у новому випуску проєкту "Про кіно для ТеБе" на Київстар ТБ. Зокрема, вона згадала зірку серіалу "Новенька" Захара Шадріна, який готується до нових ролей за кордоном.
"Будемо скоро бачити наших випускників у Голлівуді. Є кілька проєктів, в яких вони знімаються. Поки що цю інформацію не можемо розголошувати, але Захар Шадрін у нас дуже активно бере участь в голлівудських проєктах", – поділилася директорка.
Ба більше, випускник акторської програми Української Кіношколи Захар Шадрін став першим українським актором, висунутим на номінацію премії Еммі за свою роль в серіалі Apple TV+ "Маленька Америка".
"Українська кіношкола пишається своїми студентами, тому що успіх наших студентів – це успіх кіношколи. Наші випускники активно знімаються: Ірина Варенч-Островська ("Як там Катя?", "Мої думки тихі"), Сергій Кисіль ("Ловець снів"), Захар Шадрін ("Новенька", "Назавжди-назавжди", "The Chapel") та Аліна Чебан ("Назавжди-назавжди"). Усі знають, що виходив фільм "Як там Катя?", він мав нагороду на кінофестивалі в Локарно. Продюсеркою фільму є наша випускниця Ольга Матат. Це був наш перший запуск продюсерської програми, ще експериментальний, короткий. У "Дон Жуані із Жашкова" було тріо наших випускників, бо режисер-постановник та оператор-постановник – наші випускники, а головну роль виконав Слава Бабенков – також випускник Української Кіношколи", – додала Альона Тимошенко.
Повну версію інтерв'ю з Альоною Тимошенко можна переглянути у вільному доступі на Київстар ТБ за посиланням.
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