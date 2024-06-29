У Запоріжжі пролунав вибух

У суботу, 29 червня, у Запоріжжі стався вибух. Через загрозу балістичного озброєння зі сходу тривогу в області було оголошено о 14:25.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та Телеграм-канали.

"У Запоріжжі пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Вибух у місті підтвердила секретарка міського ради Регіна Харченко: "Громадо, перебувайте у безпечних місцях".

Нагадаємо, сьогодні зранку Повітряні сили повідомляли про пуски керованих бомб тактичною авіацією на Донеччині та Харківщині.

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