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Не лише ТЦК: хто і де може перевіряти військово-обліковий документ

Не лише ТЦК: хто і де може перевіряти військово-обліковий документ

Мобілізація в Україні 2024. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Українці віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що засвідчує особу.

Перевірити військово-обліковий документ у військовозобов'язаних можуть не тільки працівники ТЦК та СП, але й поліцейські та прикордонники.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Зазначаєтся, що згідно із законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про правовий режим військового стану", українці віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що засвідчує особу, та пред'являти представляти його на вимогу:

  • уповноваженого представника ТЦК та СП;
  • поліцейського;
  • представника Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та у пунктах пропуску через державний кордон).

Перевірка документа уповноваженими особами може здійснюватися: 

  • за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах).
  •  Нагадаємо, у ЦНАПах можна отримати військово-обліковий документ із QR-кодом без черг та відвідування ТЦК. 

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