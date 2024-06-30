Не лише ТЦК: хто і де може перевіряти військово-обліковий документ

Українці віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що засвідчує особу.
Перевірити військово-обліковий документ у військовозобов'язаних можуть не тільки працівники ТЦК та СП, але й поліцейські та прикордонники.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Зазначаєтся, що згідно із законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про правовий режим військового стану", українці віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що засвідчує особу, та пред'являти представляти його на вимогу:
- уповноваженого представника ТЦК та СП;
- поліцейського;
- представника Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та у пунктах пропуску через державний кордон).
Перевірка документа уповноваженими особами може здійснюватися:
- за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах).
- Нагадаємо, у ЦНАПах можна отримати військово-обліковий документ із QR-кодом без черг та відвідування ТЦК.
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