Ексрозвідник Червінський вийшов із СІЗО – подробиці

Роман Червінський вийшов з СІЗО після внесення за нього застави.

Колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський 17 липня вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави у розмірі 9 млн грн благодійним фондом лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

"Роман Червінський на волі! Біля СІЗО в Кропивницькому його зустріли родина, депутати Європейської солідарності, які були на всіх судилищах, люди доброї волі, які підтримували Романа", - йдеться у повідомленні.

Справа Червінського

Роман Червінський перебував під арештом від квітня 2023 року через звинувачення з боку СБУ. Червінського обвинувачують у перевищенні службових повноважень – він нібито він самовільно вирішив провести спецоперацію із захоплення російського літака, але в результаті його дії призвели до обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області та знищення українських літаків.

Сам Червінський справу проти себе називає політичним замовленням через оприлюднення 2021 року інформації про зрив спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії "Вагнер".

За даними слідства, Червінський нібито самовільно вирішив провести спецоперацію та заволодіти ворожим літаком. Для цього вербували російського пілота. Голова СБУ Василь Малюк стверджує, що операція не була погоджена державними органами, оскільки "приховувала в собі багато ризиків".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Порошенко вніс заставу за колишнього розвідника Романа Червінського

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