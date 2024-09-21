Решающая неделя: Зеленский ответил, когда закончится война

Чтобы остановить российскую агрессию, нужно, чтобы решительность западных партнеров соответствовала смелости украинцев.

Следующая неделя может стать во многом определяющей для того, чтобы остановить российский террор и агрессию и вернуть нормальную безопасность в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 21 сентября.

По его словам, необходимым условием для того, чтобы это произошло, является решимость западных партнеров, которая "должна соответствовать смелости украинцев".

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"Ответ на вопрос "Когда завершится эта война?" на самом деле в том, когда решительность партнеров не будет отставать от того, что мы можем делать для нашей защиты, для нашей независимости, для нашей победы. Украина должна победить в этой войне! Может победить. Но вместе со всем миром”, — подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что четкая стратегия украинской победы на следующей неделе будет "на столе у партнеров", в частности, у президента Соединенных Штатов.

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что важными пунктами так называемого плана победы, с которым украинский президент Владимир Зеленский на следующей неделе ознакомит президента США Джо Байдена, станут приглашение Украины в НАТО и обязательства Белого дома по постоянным поставкам современного вооружения.

Зеленский везет в США план победы! В чем ключ к завершению войны?

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