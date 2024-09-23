Через російські обстріли зафіксовані знеструмлення у шести областях

Станом на ранок 23 вересня через російські обстріли є нові знеструмлення у шести областях України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа на підстанції, що призвела до знеструмлення підстанцій і побутових споживачів. Також через низову пожежу відбулися відключення повітряної лінії, що викликало зниження напруги та порушення руху потягів.

У Запорізькій області обрив проводів через обстріл призвів до вимкнення повітряної лінії. Міністерство енергетики повідомило, що планові відключення електроенергії на 23 вересня не плануються.

У Міністерстві енергетики України зазначають, що значні пошкодження, завдані масованими атаками Росії, ускладнюють роботу енергосистеми. Російські війська продовжують щоденні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури.

Починаючи з жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів, внаслідок яких втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей. Місія ООН попереджає, що ці удари можуть призвести до ще більш серйозних наслідків з наближенням зими.

Нагадаємо, експерт з енергетики Сергій Дяченко повідомив, що у разі відключення АЕС від енергосистеми в Україні можуть запровадити аварійні режими, зокрема, електропостачання лише 4-5 годин на добу.

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