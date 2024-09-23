В Минэнерго рассказали, будут ли отключения света 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, в Украине не планируется применение ограничений электроэнергии. Благодаря усилиям энергетиков за минувшие сутки было возобновлено питание более 126 тысяч потребителей, пострадавших из-за боевых действий и технологических нарушений.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Несмотря на стабильную ситуацию, значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага, затрудняют работу энергосистемы. Энергетики продолжают масштабную ремонтную кампанию, работая круглосуточно, чтобы обеспечить стабильность и подготовить систему к осенне-зимнему периоду.

В настоящее время 490 населенных пунктов остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технических нарушений.

Относительно ситуации на Запорожской атомной электростанции уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.36 м, что является достаточным для нужд станции.

Что касается экспорта электроэнергии, то он не осуществляется. На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы с максимальной мощностью 1488 МВт в отдельные часы.

Министерство энергетики призвало украинцев экономно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы, чтобы снизить колебания потребления, которые могут влиять на работу энергосистемы.

Напомним, 23 сентября в результате обстрелов со стороны РФ обесточены 6 областей Украины.

Читайте также: