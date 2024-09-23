В Тернополе водитель на пешеходном переходе насмерть сбила ребенка на велосипеде. 13-летнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, но он скончался.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

"По предварительным данным, несовершеннолетний пострадавший переезжал нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде. В этот момент водитель Volkswagen Tiguan проезжала дорогу, женщина не успела вовремя затормозить и наехала на 13-летнего велосипедиста", – говорится в сообщении.

Школьника бригада экстренной медицинской помощи доставила в больницу. Через час в полиции сообщили, что мальчик скончался в реанимации.

Правоохранители взяли у водителя образцы крови для проверки на содержание алкоголя. По факту ДТП открыли производство в соответствии с ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права управлять авто на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Черниговской области мотоциклист разбился о трактор, его 13-летняя пассажирка оказалась в больнице.

Читайте также: