Комиссар Евросоюза по обороне призывает страны создать обязательные запасы боеприпасов.
Первый комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс хочет заставить страны накопить минимальный уровень боеприпасов. Он утверждает, что это самый лучший способ подготовить оружейную промышленность блока к войне.
Об этом сообщает Financial Times.
Кубилюс заявил, что Евросоюз должен подготовиться к нападению России в течение нескольких лет.
"Почему у нас нет каких-то критериев, которые называются военной безопасностью, чтобы держать на складе такое-то количество артиллерийских снарядов и еще каких-то веществ... скажем, пороха [взрывчатки]?" – отметил первый комиссар по вопросам обороны.
Он подчеркнул, что не собирается повторять роль НАТО в вопросах безопасности.
Кубилюс также сказал, что стремится сотрудничать с украинскими производителями оружия, ведь беспилотники и ракеты трансформировали современное поле боя.
"У них [украинцев] есть реальный опыт", – отметил комиссар.
К слову, накануне The Economist сообщило, что сдерживание Соединенными Штатами Украины от ударов вглубь территории России подталкивает президента Владимира Путина к агрессии в Европе.
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