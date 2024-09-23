Можлива війна з РФ: єврокомісар оголосив, як члени ЄС повинні готуватися

Перший комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс хоче змусити країни накопичити мінімальний рівень боєприпасів. Він стверджує, що це найкращий спосіб підготувати збройову промисловість блоку до війни.

Про це повідомляє Financial Times.

Кубілюс заявив, що Євросоюз повинен підготуватися до нападу Росії протягом декількох років.

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"Чому у нас немає якихось критеріїв, які називаються військовою безпекою, щоб тримати на складі таку-то кількість артилерійських снарядів і ще якихось речовин... скажімо, пороху [вибухівки]?" – зазначив перший комісар з питань оборони.

Він наголосив, що не збирається повторювати роль НАТО у безпекових питаннях.

Кубілюс також сказав, що прагне тісніше співпрацювати з українськими виробниками зброї, адже безпілотники та ракети трансформували сучасне поле бою.

"Вони [українці] мають реальний досвід", – зазначив комісар.

До слова, напередодні The Economist повідомило, що стримування Сполученими Штатами України від ударів углиб території Росії підштовхує президента Володимира Путіна до агресії в Європі.

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