У Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла 23 вересня

Сьогодні, 23 вересня, в Україні не планується застосування обмежень електроенергії. Завдяки зусиллям енергетиків за минулу добу було відновлено живлення для понад 126 тисяч споживачів, які постраждали через бойові дії та технологічні порушення.

Про це повідомили у Міненерго.

Попри стабільну ситуацію, значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога, ускладнюють роботу енергосистеми. Енергетики продовжують масштабну ремонтну кампанію, працюючи цілодобово, щоб забезпечити стабільність та підготувати систему до осінньо-зимового періоду.

На цей час 490 населених пунктів залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та технічні порушення.

Щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.36 м, що є достатнім для потреб станції.

Стосовно експорту електроенергії, то наразі він не здійснюється. На сьогодні прогнозується імпорт з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови з максимальною потужністю 1488 МВт в окремі години.

Міністерство енергетики закликало українців економно споживати електроенергію, особливо у пікові години, щоб зменшити коливання споживання, які можуть впливати на роботу енергосистеми.

Нагадаємо, 23 вересня внаслідок обстрілів з боку РФ знеструмлено 6 областей України.

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